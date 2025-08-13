Молодому пензенцу отказали в жилье из-за досадной ошибки

21-летнему пензенцу неправомерно отказали в предоставлении квартиры. Нарушение установила прокуратура.
Молодой человек в детстве остался без попечения родителей и имел право на социальную поддержку. В марте 2025-го он обратился за помощью в администрацию города, однако в список лиц, которых необходимо обеспечить жильем, его включать не стали.
Камнем преткновения стало то, что пензенец был зарегистрирован в квартире, находящейся в муниципальной собственности, хотя сам он не являлся ни ее нанимателем по договору соцнайма, ни членом семьи нанимателя и фактически жил в другом месте.
Надзорный орган внес главе Пензы представление.
«По результатам его рассмотрения установлен факт невозможности проживания молодого человека в ранее занимаемом помещении. В настоящее время он включен в список лиц, подлежащих обеспечению жильем из специализированного фонда», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
