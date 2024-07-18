Стало известно, когда в Пензенской области спадет жара

18.07.2024 | 17:00

Как известно, температура воздуха в Пензенской области сейчас на 2-3 градуса выше климатической нормы. На протяжении рабочей недели уличные термометры показывают более +30.

Люди, которым жара значительно осложняет жизнь, ждут, когда она спадет.

По прогнозу gismeteo.ru, легче станет со среды, 24 июля, когда за окном будет +24...+25. Синоптики предполагают, что до конца месяца выше этих отметок температура уже не поднимется. В ночные часы ожидается в среднем +14...+16 градусов.

В июле из-за жары в Пензенском регионе едва ли не ежедневно объявляли желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Кроме того, в период с 16 по 19 июля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность леса (V класс).