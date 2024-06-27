На переходе, где погибла 90-летняя пензячка, не поставят светофор

27.06.2024 | 21:07

Введение светофорного регулирования на пешеходном переходе на улице Свердлова в Пензе, где в четверг, 27 июня, сбили насмерть 90-летнюю женщину, не планируется. Об этом сообщил представитель городского управления ЖКХ.

Трагедия случилась в 11:50 напротив дома № 4а, вблизи пересечения с Набережной Реки Мойки. Пенсионерку сбил 46-летний водитель «КамАЗа», от полученных травм она скончалась на месте.

«Светофор нужен. Рядом поликлиника, много пожилых людей, с тростями, костылями», «Это вообще отвратительный переход! Там всегда много народу, а до сих пор нет светофора. А движение там очень активное. Порой приходится долго стоять в ожидании, когда пропустят, и идти с замиранием сердца», «Этот пешеходный переход нужно либо сносить, либо делать регулируемым. Хотя бы по кнопке. Потому что в таком виде, как он сейчас существует, он для всех участников движения опасен», - высказались подписчики телеграм-канала PenzaInform.

Отвечая им, представитель УЖКХ указал, что данный переход оборудован дополнительным освещением с использованием светодиодных светильников типа «Кососвет».

Сообщая об отсутствии планов по уставке светофора, специалист добавил: «Мероприятия по введению светофорного регулирования в областном центре проводятся на основании действующей нормативной документации, а также исходя из возможности бюджетного финансирования».