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Происшествия

В ДТП на улице Свердлова погибла 90-летняя женщина

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В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с пешеходом, случившегося в четверг, 27 июня, на улице Свердлова в Пензе.

По предварительным данным, в 11:50 напротив дома № 4а, на нерегулируемом переходе вблизи пересечения с Набережной Реки Мойки, 46-летний водитель «КамАЗа» сбил 90-летнюю женщину.

В ДТП на улице Свердлова погибла 90-летняя женщина

От полученных травм она скончалась на месте. Прибыли несколько экипажей ДПС и медики, которые констатировали смерть человека и накрыли тело тканью.

В ДТП на улице Свердлова погибла 90-летняя женщина

Из-за аварии на улице Свердлова образовался затор.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Управления Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

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Источник — фото и видео областного УГАИ УМВД РФ
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