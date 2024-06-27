В ДТП на улице Свердлова погибла 90-летняя женщина

27.06.2024 | 14:34

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с пешеходом, случившегося в четверг, 27 июня, на улице Свердлова в Пензе.

По предварительным данным, в 11:50 напротив дома № 4а, на нерегулируемом переходе вблизи пересечения с Набережной Реки Мойки, 46-летний водитель «КамАЗа» сбил 90-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась на месте. Прибыли несколько экипажей ДПС и медики, которые констатировали смерть человека и накрыли тело тканью.

Из-за аварии на улице Свердлова образовался затор.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Управления Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.