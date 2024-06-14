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Из жизни

Пара аистов не улетела из Белинского района, а начала строить гнездо

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Пара белых аистов, в начале мая прилетевших в Белинский район, не стала искать новые места, а решила задержаться. Причем, возможно, надолго.

Пара аистов не улетела из Белинского района, а начала строить гнездо

Камера зафиксировала краснокнижных птиц, прогуливающихся по молодой траве. Тогда специалисты выразили надежду, что птицы останутся на постоянное жительство. Теперь это допущение имеет веские основания.

Пара аистов не улетела из Белинского района, а начала строить гнездо

«Предположительно, это пара неполовозрелых особей, которая в настоящее время собирает гнездовой материал и, возможно, на следующий год в данном месте выведет потомство», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Пара аистов не улетела из Белинского района, а начала строить гнездо

Белый аист - редкий перелетно-гнездящийся вид, занесенный в Красную книгу Пензенской области. Это крупная птица с длинными ногами, клювом и шеей, покрытая белыми перьями с окантовкой крыльев черными маховыми. В регион аисты прилетают в начале апреля и селятся одиночными парами.

Гнездовья в Пензенской области находили в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В апреле 2023 года аисты обустроили жилище в райцентре Беково.

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Источник — фото областного минлесхоза
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