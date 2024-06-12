13 июня в Пензенской области снова ожидаются зной и гроза

12.06.2024 | 16:06

В ночь на четверг, 13 июня, в Пензенской области местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Термометр покажет +16…+21 градус. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Утром в регионе будет облачно с прояснениями, температура около +22. Днем ожидаются переменная облачность, в большинстве районов - кратковременный дождь, гроза.

Ветер сменится на юго-восточный, с порывами до 8-14 м/с. Температура воздуха достигнет +32 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что на текущей неделе в Пензенской области ожидается неспокойная погода.

Так, место антициклона, принесшего в регион жару, займут атмосферные фронты. Все это будет сопровождаться порывистым ветром, грозами, местами не исключен и град. Затем прогнозируется небольшое понижение температуры.