Не улетевшему вовремя в Анталью пензенцу выплатят более 250 000 руб.

21.05.2024 | 10:40

Жителю Пензы испортили туристическую поездку в Анталью стоимостью 310 000 рублей. Из-за переноса даты чартерного рейса горожанин потерял один день отдыха.

В деле разбирался Железнодорожный районный суд. Установлено, что мужчина обратился в турфирму и заключил договор, где была обозначена дата заезда - 4 августа 2023 года. В Анталье пензенец должен был пробыть по 11-е число.

В одном из пунктов договора указывалось, что туристов отправят чартерным рейсом из Москвы 4 августа в 12:30. В 16:50 самолет должен был приземлиться в Анталье. Бронирование перелета сделала турфирма.

Однако накануне отъезда турагент позвонила пензенцу и заявила, что вылет переносится на 5-е число, время отправления - 11:40. Поэтому вышло так, что тур сократился на 1 сутки проживания в отеле.

Разочарованный пензенец попросил суд взыскать с фирмы часть оплаты за сутки аренды номера (44 285 рублей), убытки за оплату гостиницы (4 300 рублей), компенсацию морального вреда (50 000 рублей), неустойку за нарушение срока выполнения услуги (9 300 рублей), деньги за нарушение срока удовлетворения требований об уменьшении стоимости услуги (3% от общей стоимости тура), расходы на представителя (20 000 рублей), а также штраф (50% от присужденной потребителю суммы).

Представитель турфирмы в суд не явился, однако подал заявление, что перенос чартерного рейса произошел не по вине организации.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и признал несостоятельными доводы ответчика. По закону туроператор обеспечивает потребителям оказание всех услуг, указанных в договоре, самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

Требования пензенца удовлетворили частично. Фирма должна будет возместить ему убытки (14 591 рубль), расходы на представителя (20 000 рублей), а также выплатить компенсацию морального вреда (5 000 рублей), неустойку (150 000 рублей), просрочку исполнения обязательств (3% от стоимости тура за каждый день, начиная с 13 марта 2024-го и по дату фактического исполнения обязательств), штраф (70 000 рублей).

«Решение в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.