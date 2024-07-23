Сетевое издание|18+|Вторник|23 июл 2024|21:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Молодой пензенец получил условный срок за чат в мессенджере

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе вынесли приговор 18-летнему местному жителю, который публично призывал к экстремизму.

«Являясь приверженцем праворадикальных националистических взглядов, в одном из мессенджеров осужденный создал чат, доступный неограниченному кругу пользователей», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В этом чате молодой человек размещал аудиозаписи и текстовые посты с призывами к экстремистской деятельности в отношении группы лиц, выделяемой по признакам происхождения.

Когда чат обнаружили правоохранители, в отношении пензенца возбудили уголовное дело.

Первомайский районный суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также парня на 1 год лишили права размещать в интернете какие-либо обращения, объявления и комментарии.

В марте жителя Бессоновского района оштрафовали на 11 000 рублей за негативный комментарий в соцсети «ВКонтакте». Мужчина зашел в сообщество «Криминал» и высказал мнение, в котором усмотрели признаки экстремизма.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте