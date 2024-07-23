Молодой пензенец получил условный срок за чат в мессенджере

23.07.2024 | 13:41

В Пензе вынесли приговор 18-летнему местному жителю, который публично призывал к экстремизму.

«Являясь приверженцем праворадикальных националистических взглядов, в одном из мессенджеров осужденный создал чат, доступный неограниченному кругу пользователей», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В этом чате молодой человек размещал аудиозаписи и текстовые посты с призывами к экстремистской деятельности в отношении группы лиц, выделяемой по признакам происхождения.

Когда чат обнаружили правоохранители, в отношении пензенца возбудили уголовное дело.

Первомайский районный суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также парня на 1 год лишили права размещать в интернете какие-либо обращения, объявления и комментарии.

В марте жителя Бессоновского района оштрафовали на 11 000 рублей за негативный комментарий в соцсети «ВКонтакте». Мужчина зашел в сообщество «Криминал» и высказал мнение, в котором усмотрели признаки экстремизма.