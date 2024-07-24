Судебным приставам разрешили стрелять и применять силу

24.07.2024 | 21:01

В среду, 24 июля, Госдума РФ приняла сразу во 2-м и 3-м чтениях законопроект о наделении судебных приставов правом применять в некоторых случаях физическую силу, специальные средства, а также огнестрельное оружие.

Резиновые палки, наручники, аэрозольные устройства, электрошокеры станут использовать для отражения нападения на судей, участников судебного процесса, свидетелей, обычных граждан, должностных лиц органов принудительного исполнения.

Спецсредства также можно будет пустить в ход для пресечения сопротивления, которое оказывают судебному приставу, при нападении на него, при задержании граждан, совершивших преступления против жизни, здоровья или собственности. Разрешается применять спецсредства для принудительного привода в суд, доставки задержанного в отдел полиции.

Огнестрельное оружие приставы смогут использовать для защиты судей, участников судебного процесса, свидетелей, обычных граждан, пресечения побега из-под стражи, для отражения вооруженного нападения на суд, а также при задержании лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление.

«На всех приставов распространяется действующая сегодня норма о том, что до применения огнестрельного оружия на поражение оно может быть использовано для предупредительного выстрела. Устанавливается, что выстрел на поражение запрещается при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, а также в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних «за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудников органов принудительного исполнения», - пишет ТАСС.

Новая норма обязывает приставов проходить спецподготовку и не реже раза в год проверяться на пригодность к применению оружия и специальных средств.

Кроме того, приставов наделили правом использовать аудио-, фото- и видеоустройства, чтобы зафиксировать совершение уголовных деяний, административных правонарушений в том числе в общественных местах, а не только в помещениях судов или зданиях ФССП.