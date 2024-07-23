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Криминал

Сельчанин жестоко избил экс-жену, лишившую его общения с детьми

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40-летний житель Нижнеломовского района изувечил бывшую жену и оказался на скамье подсудимых.

После развода экс-супруга не позволяла бывшему видеться с двумя детьми. Тот решил отстоять свои отцовские права и подал иск в районный суд для определения порядка общения с наследниками.

«27 февраля после судебного заседания в Нижнем Ломове на улице Урицкого мужчина догнал вышедшую из здания бывшую супругу, повалил на лед и ударил кулаком в лицо. Женщина вырвалась и побежала, но он догнал ее и вновь ударил в глаз», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Проезжавший мимо на автомобиле водитель посадил жертву агрессора в салон и отвез в отделение полиции. Впоследствии у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы костей лица.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 5 месяцев ограничения свободы, а также частично удовлетворил гражданский иск экс-супруги о возмещении морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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