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Общество

В Башмакове отца заставили выплатить сыновьям 600 000 рублей

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38-летнего башмаковца заставили вспомнить о сыновьях. Он задолжал им более 600 000 рублей.

Отец долгое время не платил детям алименты, хотя уважительных причин для этого не было. Когда сумма задолженности стала внушительной, мужчину привлекли к административной ответственности.

«Судом ему было назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Это заставило отца осознать всю серьезность ситуации и погасить долг полностью. Однако ему все равно придется ответить за ошибку - потрудиться на благо общества.

Ранее в Шемышейском районе 46-летний местный житель решил служить по контракту, чтобы выплатить алименты. Он задолжал двум детям более чем 200 000 рублей.

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Источник — фото областного УФССП РФ
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