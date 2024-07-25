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Общество

Житель Спасского района вернул долг банку из-за страха

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Житель Спасского района долго отказывался платить по счетам, но вернул долг из-за страха. Он рисковал остаться без машины.

Мужчина взял в банке кредит, однако возвращать деньги не хотел. Так он накопил долг в 50 000 рублей.

«С целью получения объяснений по факту уклонения от исполнения решения суда он неоднократно вызывался к судебному приставу, однако требования о явке на прием игнорировал и никаких мер по погашению долга не принимал», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Судебный пристав установил, что у должника есть ВАЗ-2115 2003 года выпуска. На машину наложили арест, а владельцу выдали постановление об ее изъятии для дальнейшей реализации.

Только после этого мужчина осознал, что платить придется, и погасил всю сумму.

Ранее в Башмакове приставы заставили отца заставили выплатить сыновьям 600 000 рублей. Его привлекли к административной ответственности.

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