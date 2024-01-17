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Общество

В Пензе готовятся потратить 7,3 млн рублей на рассаду цветов

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Муниципальное учреждение «Пензавтодор» готово заплатить 7 млн 375 тысяч 901 рубль за рассаду цветов. Соответствующий аукцион был объявлен 16 января на портале госзакупок.

К лету в городе планируют высадить в общей сложности 296 030 цветов: 10 520 красных сальвий, 37 596 белых садовых петуний, 10 152 бордовых петуний и 37 056 розовых, 31 947 желтых бархатцев, 15 434 оранжевых бархатцев и 2 160 коричневых, 42 228 морских цинерарий, 15 120 алиссумов, 54 702 мексиканских агератума, 12 096 кохий, 2 304 клубневые бегонии, 1 080 гибридных бегоний, 6 156 колеусов, 17 064 больших антирринума (Львиный зев), 315 саженцев декоративной капусты и 100 лаватер.

Поставить их в МБУ необходимо в период с 15 апреля по 31 мая.

Заявки от желающих заняться рассадой принимаются до 24 января, 26-го числа комиссия определит победителя электронного аукциона, с которым и заключат контракт.

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