Пензенцы переплатили за жилищно-коммунальные услуги почти миллион

В 2023 году жители Пензенской области переплатили за жилищно-коммунальные услуги 980 500 рублей.
Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН, нарушения выявили сотрудники отдела контроля и мониторинга за начислением платы за коммунальные услуги.
В частности, за отопление было переплачено 350 400 рублей, за холодную и горячую воду - 100 400 рублей, за ресурсы на содержание общего имущества в многоквартирных домах - 348 000 рублей.
«За 2023 год составлен 41 протокол за нарушения обязательных требований жилищного законодательства», - рассказали в пресс-службе министерства.
На виновных наложили административные штрафы на общую сумму 1 млн 288 тыс. рублей. Переплатившим пензенцам сделали перерасчет и вернули излишне уплаченные деньги.
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