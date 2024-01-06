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Общество

Пензенцы переплатили за жилищно-коммунальные услуги почти миллион

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В 2023 году жители Пензенской области переплатили за жилищно-коммунальные услуги 980 500 рублей.

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН, нарушения выявили сотрудники отдела контроля и мониторинга за начислением платы за коммунальные услуги.

В частности, за отопление было переплачено 350 400 рублей, за холодную и горячую воду - 100 400 рублей, за ресурсы на содержание общего имущества в многоквартирных домах - 348 000 рублей.

«За 2023 год составлен 41 протокол за нарушения обязательных требований жилищного законодательства», - рассказали в пресс-службе министерства.

На виновных наложили административные штрафы на общую сумму 1 млн 288 тыс. рублей. Переплатившим пензенцам сделали перерасчет и вернули излишне уплаченные деньги.

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