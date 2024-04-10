Пензенцы не смогут оформить в собственность кладовку в подъезде

10.04.2024 | 13:55

Зарегистрировать право собственности на кладовку, самостоятельно созданную в подъезде многоквартирного дома, невозможно. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, отвечая на вопрос читателя портала PenzaInform.ru.

«Как узаконить кладовку на лестничной площадке за лифтом в нашем МКД? Старшая по дому посылает неизвестно куда, но мой дед ее строил - хорошо, добротно», - поинтересовался он.

В министерстве пояснили: для устройства хранилищ в местах общего пользования в многоквартирном доме требуется протокол общего собрания собственников помещений.

При этом кладовки должны соответствовать противопожарным нормам, контроль за соблюдением которых осуществляет МЧС России.

«В соответствии с ч. 4 ст. 37 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме и отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в доме», - говорится в документе, подписанном первым замминистра Андреем Цесаревым.

Таким образом, зарегистрировать право собственности на кладовку в подъезде невозможно.