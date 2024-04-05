В Пензе велосипедист не спешился на переходе и попал под колеса

05.04.2024 | 15:50

Суд рассмотрел дело о наезде на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть в седле. Инцидент произошел 10 октября 2023 года.

Владелец Volkswagen Polo двигался по трассе М-5 в черте Пензы. На нерегулируемом переходе наперерез ему выехал велосипедист, попал под колеса и получил травмы, расцененные как вред здоровью средней тяжести.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности. В судебном заседании его защитник попросил учесть, что в момент наезда пострадавший нарушил правила дорожного движения, так как должен был спешиться.

Однако Ленинский районный суд указал: это обстоятельство не свидетельствует об отсутствии вины в произошедшем хозяина иномарки. В итоге его лишили водительских прав на 1 год и 6 месяцев.

«Постановление было обжаловано, но судебная коллегия по административным делам оставила его без изменения. В течение 3 рабочих дней со дня его вступления в силу нарушитель обязан сдать водительское удостоверение в Госавтоинспекцию», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.