Житель села Вазерки не по назначению использовал терминал в магазине

28.03.2024 | 16:04

Молодого жителя села Вазерки Бессоновского района оштрафовали за хулиганское поведение в магазине «Огонек».

В марте этого года нетрезвый сельчанин пришел туда за покупками и поругался с продавцом. Конфликт разгорелся нешуточный, и разозлившийся молодой человек схватил терминал для оплаты картой и швырнул его в витрину.

На этом дебошир не остановился. Он обрушил витрину с выложенным товаром, ругался матом и всячески нарушал общественный порядок.

На хулигана составили административный протокол.

Свою вину сельчанин признал.

При вынесении решения суд учел личность мужчины, его материальное положение и назначил штраф в 1 000 рублей, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Бессоновского районного суда.