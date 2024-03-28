Житель села Вазерки не по назначению использовал терминал в магазине

Молодого жителя села Вазерки Бессоновского района оштрафовали за хулиганское поведение в магазине «Огонек».
В марте этого года нетрезвый сельчанин пришел туда за покупками и поругался с продавцом. Конфликт разгорелся нешуточный, и разозлившийся молодой человек схватил терминал для оплаты картой и швырнул его в витрину.
На этом дебошир не остановился. Он обрушил витрину с выложенным товаром, ругался матом и всячески нарушал общественный порядок.
На хулигана составили административный протокол.
Свою вину сельчанин признал.
При вынесении решения суд учел личность мужчины, его материальное положение и назначил штраф в 1 000 рублей, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Бессоновского районного суда.
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