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Из жизни

В Пензе автомобиль попал в ловушку и завис в воздухе

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В четверг, 21 марта, на проспекте Строителей в Пензе автомобиль провалился под асфальт. Кадры ЧП распространились в Сети.

Снимки были сделаны у дома № 168. Владелец припарковал иномарку у площадки с мусорными контейнерами. Левое переднее колесо машины ушло под асфальт, автомобиль накренился.

В Пензе автомобиль попал в ловушку и завис в воздухе

В Пензе провалы асфальта на дорогах и парковках не редкость. Причиной ЧП в некоторых случаях становится размытие грунта из-за порыва на сетях.

В августе 2023 года дорожное полотно провалилось под колесом автобуса № 54. Это случилось на улице Суворова поблизости от пересечения с Московской.

В апреле 2021 года у ТЦ «Высшая лига» прорвало канализацию. В итоге асфальтовое покрытие обрушилось, а вместе с ним - припаркованная на улице Кураева машина марки Suzuki.

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Источник — фото чата «Дорожная обстановка Пензы»
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