В Пензе автомобиль попал в ловушку и завис в воздухе

21.03.2024 | 17:53

В четверг, 21 марта, на проспекте Строителей в Пензе автомобиль провалился под асфальт. Кадры ЧП распространились в Сети.

Снимки были сделаны у дома № 168. Владелец припарковал иномарку у площадки с мусорными контейнерами. Левое переднее колесо машины ушло под асфальт, автомобиль накренился.

В Пензе провалы асфальта на дорогах и парковках не редкость. Причиной ЧП в некоторых случаях становится размытие грунта из-за порыва на сетях.

В августе 2023 года дорожное полотно провалилось под колесом автобуса № 54. Это случилось на улице Суворова поблизости от пересечения с Московской.

В апреле 2021 года у ТЦ «Высшая лига» прорвало канализацию. В итоге асфальтовое покрытие обрушилось, а вместе с ним - припаркованная на улице Кураева машина марки Suzuki.