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Происшествия

Нашел метро: на улице Суворова автобус провалился в яму в асфальте

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В Пензе на улице Суворова под асфальт провалился пассажирский автобус № 54. Происшествие случилось днем во вторник, 15 августа, возле дома № 56.

Кадрами с места поделился пензенец в пензенском Telegram-канале.

На снимках видно, что правое заднее колесо ушло под асфальт по самый корпус автобуса. Машина наклонилась вбок. Двери открыты. Пострадал ли кто-то из пассажиров, не уточняется.

Произошедшее напомнило горожанам о трагедии на улице Аустрина в 2019 году.

«Это вход на тот свет. Помните, машина так же провалилась, а там кипяток? Сварились живьем», - рассказала пензячка.

Но нашлись и пензенцы, увидевшие в ситуации что-то смешное. «Еноты прокопали», «Автобус нашел метро», «А я бы оставил его как памятник!» - пошутили они.

В начале июля на улице Суворова, рядом с пересечением с Московской, уже разрушался асфальт. Из-за дефекта ограничивали движение транспорта. Затем дорожное полотно восстановили. Но спустя две недели водители снова пожаловались на провал.

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Источник — фото t.me/prosto_penza
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