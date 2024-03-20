Сетевое издание|18+|Среда|20 мар 2024|15:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе врачи вернули к жизни переломанного мотоциклиста

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Врачи Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко не только не дали уйти на тот свет пациенту, попавшему в ДТП, но и позволили ему вернуться к привычной жизни.

В июне 2022 года спецборт санитарной авиации доставил в реанимацию лечебного заведения жителя Сердобска. Мужчина пострадал при столкновении его мотоцикла с легковым автомобилем и находился в тяжелейшем состоянии.

В конце июня бригада травматологов-ортопедов провела первые две операции.

«У пациента была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные оскольчатые переломы костей лицевого скелета, открытые оскольчатые переломы костей голеней и бедренных костей, закрытый перелом костей таза без смещения», - рассказал оперирующий врач.

После перевода мужчины в отделение травматологии и ортопедии ему сделали еще две операции с наложением аппарата Илизарова на голени и остеосинтезом бедренных костей.

Следующие четыре хирургических вмешательства проводились на протяжении 2023 года, а завершающее - в феврале 2024-го. Итого мужчина перенес девять операций. Их все выполнили бригады врачей разного профиля под руководством травматолога-ортопеда Али Тимербулатова.

«Пациент после сложнейших операций полностью реабилитировался. Он избежал инвалидности и ведет нормальный образ жизни. Правда, признается, что после того случая стал более внимательным за рулем»,- сообщил Али Тимербулатов.

«В настоящее время отец двоих детей приступил к работе и продолжает передвигаться на своем любимом мотоцикле», - проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте