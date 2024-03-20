В Пензе врачи вернули к жизни переломанного мотоциклиста

Врачи Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко не только не дали уйти на тот свет пациенту, попавшему в ДТП, но и позволили ему вернуться к привычной жизни.
В июне 2022 года спецборт санитарной авиации доставил в реанимацию лечебного заведения жителя Сердобска. Мужчина пострадал при столкновении его мотоцикла с легковым автомобилем и находился в тяжелейшем состоянии.
В конце июня бригада травматологов-ортопедов провела первые две операции.
«У пациента была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные оскольчатые переломы костей лицевого скелета, открытые оскольчатые переломы костей голеней и бедренных костей, закрытый перелом костей таза без смещения», - рассказал оперирующий врач.
После перевода мужчины в отделение травматологии и ортопедии ему сделали еще две операции с наложением аппарата Илизарова на голени и остеосинтезом бедренных костей.
Следующие четыре хирургических вмешательства проводились на протяжении 2023 года, а завершающее - в феврале 2024-го. Итого мужчина перенес девять операций. Их все выполнили бригады врачей разного профиля под руководством травматолога-ортопеда Али Тимербулатова.
«Пациент после сложнейших операций полностью реабилитировался. Он избежал инвалидности и ведет нормальный образ жизни. Правда, признается, что после того случая стал более внимательным за рулем»,- сообщил Али Тимербулатов.
«В настоящее время отец двоих детей приступил к работе и продолжает передвигаться на своем любимом мотоцикле», - проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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