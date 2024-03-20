Пензенец отсудил у магазина почти 1,5 млн за телевизор с дефектом

20.03.2024 | 12:36

В Пензе суд взыскал с ООО «ДНС Ритейл» более полутора миллионов рублей за бракованный товар.

19 февраля прошлого года мужчина приобрел телевизор Samsung за 494 999 рублей. В скором времени обнаружился дефект матрицы: слева на экране появилась вертикальная красная полоса. Владелец сдал телевизор в ремонт в рамках гарантийного обслуживания, но никто его так и не починил.

«Сервисный центр предоставил информацию о том, что причиной дефекта является заводской брак и необходима замена матрицы. В то же время был предложен только один вариант гарантийного ремонта, а именно установка не «родной» матрицы», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда, уточнив, что сам телевизор и оригинальная матрица были сняты с производства.

Пензенец обращался к производителю, в сервисный центр и сам магазин с просьбой предоставить ему полную техническую информацию о типах матриц и их характеристиках, но должного ответа так и не получил.

Кроме того, по словам горожанина, работники, вскрывавшие телевизор у него дома, повредили крышку - образовалась трещина, новая такая деталь стоит 12 930 рублей.

Ничего не добившись, мужчина обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи товара. Экспертиза подтвердила все описанное истцом. Как выяснилось, рыночная стоимость устранения недостатков - 356 675 рублей.

Суд встал на сторону истца и расторг договор. С ответчика взыскали в общей сложности 1 млн 492 тысячи 497 рублей (494 999 - стоимость телевизора, 5 000 - компенсация морального вреда, 494 999 - неустойка за нарушение срока удовлетворения законного требования потребителя, 497 499 - штраф).

«Также взыскана в доход бюджета города Пензы государственная пошлина в размере 13 399 руб. 98 коп.», - добавили в пресс-службе.

Ранее другой пензенец, купивший бракованный телевизор Samsung за 64 990 рублей, не смог вернуть его производителю, но также отстоял свои права в суде.