Сетевое издание|18+|Среда|20 мар 2024|15:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензенец отсудил у магазина почти 1,5 млн за телевизор с дефектом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе суд взыскал с ООО «ДНС Ритейл» более полутора миллионов рублей за бракованный товар.

19 февраля прошлого года мужчина приобрел телевизор Samsung за 494 999 рублей. В скором времени обнаружился дефект матрицы: слева на экране появилась вертикальная красная полоса. Владелец сдал телевизор в ремонт в рамках гарантийного обслуживания, но никто его так и не починил.

«Сервисный центр предоставил информацию о том, что причиной дефекта является заводской брак и необходима замена матрицы. В то же время был предложен только один вариант гарантийного ремонта, а именно установка не «родной» матрицы», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда, уточнив, что сам телевизор и оригинальная матрица были сняты с производства.

Пензенец обращался к производителю, в сервисный центр и сам магазин с просьбой предоставить ему полную техническую информацию о типах матриц и их характеристиках, но должного ответа так и не получил.

Кроме того, по словам горожанина, работники, вскрывавшие телевизор у него дома, повредили крышку - образовалась трещина, новая такая деталь стоит 12 930 рублей.

Ничего не добившись, мужчина обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи товара. Экспертиза подтвердила все описанное истцом. Как выяснилось, рыночная стоимость устранения недостатков - 356 675 рублей.

Суд встал на сторону истца и расторг договор. С ответчика взыскали в общей сложности 1 млн 492 тысячи 497 рублей (494 999 - стоимость телевизора, 5 000 - компенсация морального вреда, 494 999 - неустойка за нарушение срока удовлетворения законного требования потребителя, 497 499 - штраф).

«Также взыскана в доход бюджета города Пензы государственная пошлина в размере 13 399 руб. 98 коп.», - добавили в пресс-службе.

Ранее другой пензенец, купивший бракованный телевизор Samsung за 64 990 рублей, не смог вернуть его производителю, но также отстоял свои права в суде.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте