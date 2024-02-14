Пензенец через суд вернул деньги за бракованный телевизор Samsung

14.02.2024 | 16:25

Пензенец, купивший бракованный телевизор Samsung, не смог вернуть его производителю, но отстоял свои права в суде.

Мужчина приобрел телевизор в феврале 2021 года за 64 990 рублей. Через 1 год и 8 месяцев у него пропало изображение на экране.

Предположив заводской брак, пензенец обратился с претензией к производителю - в компанию «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Возвращать деньги ему отказались, так как гарантийный срок (1 год) истек.

Тогда недовольный покупатель пошел в суд, и тот встал на его сторону - сначала районный, а потом и областной.

«Исходя из требований закона РФ «О защите прав потребителей», покупатель вправе предъявить требование к изготовителю об отказе от исполнения договора купли-продажи технически сложного товара в связи с обнаружением недостатка товара по истечении гарантийного срока, но в пределах 2 лет, если докажет, что недостаток является существенным и возник до его передачи», - сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Товароведческая экспертиза показала: у телевизора имеется существенный дефект элементов матрицы производственного характера. Модель, кстати, сняли с производства.

Суд взыскал с «Самсунг Электроникс Рус Калуга» более 168 000 рублей - стоимость товара, убытков (разницу в стоимости с новым телевизором), компенсацию морального вреда и штраф.

«Истец, в свою очередь, обязан вернуть бракованный телевизор ответчику», - добавила Наталья Яшина.