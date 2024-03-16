На улице Собинова в Пензе грузовик стал «царем горы»

В Пензе грузовой автомобиль с открытой платформой неожиданно оказался на огромном сугробе, уподобившись памятнику на пьедестале. Фото появилось в Сети в субботу, 16 марта.
«Царь горы. Ул. Собинова», - назвал автор снимок.
«Огонь», - отозвался один из комментаторов.
Это не первый случай, когда машина попадает на снежную гору. Так, 17 февраля на сугроб взлетел автомобиль Kia. Дорожный инцидент произошел на улице Сурской.
А в первый день 2022 года на проспекте Строителей легковая машина оказалась на сугробе на разделительной полосе посередине проезжей части.
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