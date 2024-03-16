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Из жизни

На улице Собинова в Пензе грузовик стал «царем горы»

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В Пензе грузовой автомобиль с открытой платформой неожиданно оказался на огромном сугробе, уподобившись памятнику на пьедестале. Фото появилось в Сети в субботу, 16 марта.

«Царь горы. Ул. Собинова», - назвал автор снимок.

«Огонь», - отозвался один из комментаторов.

Это не первый случай, когда машина попадает на снежную гору. Так, 17 февраля на сугроб взлетел автомобиль Kia. Дорожный инцидент произошел на улице Сурской.

А в первый день 2022 года на проспекте Строителей легковая машина оказалась на сугробе на разделительной полосе посередине проезжей части.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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