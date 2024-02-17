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Происшествия

В Пензе автомобиль Kia взлетел на сугроб

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В субботу, 17 февраля, в Пензе произошел дорожный инцидент, в результате которого машина оказалась вне пределов проезжей части.

Фото размещены в группе автомобилистов в соцсети «Вконтакте». На них виден взлетевший на сугроб по правой стороне дороги белый автомобиль Kia. Рядом стоит темный Citroen.

«Ул. Сурская. ДТП. Время 11:55», - обозначил автор время и место события.

По всей видимости, люди в аварии не пострадали.

Это не первый случай, когда машину заносит на снежную гору. Так, 1 января 2022-го на проспекте Строителей легковой автомобиль оказался на сугробе на разделительной полосе посередине проезжей части.

А в феврале того же года на улице Урицкого автомобиль зацепил обочину, взмыл на сугроб и, как с трамплина, слетел с него, оказавшись на проезжей части колесами кверху.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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