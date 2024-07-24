На набережной Суры в честь открытия памятного знака устроят концерт

24.07.2024 | 19:36

В администрации Пензы обсудили открытие нового памятного знака, установленного на набережной Суры.

Было решено, что торжественная церемония состоится в воскресенье, 28 июля, в День ВМФ.

Новый объект - это 2 якоря высотой около 2,5 метра и весом около 1 800 кг, объединенные якорной цепью. Также установлены памятная доска и плита для возложения цветов.

Композицию создали в районе стелы «Росток». Предполагается, что место станет знаковым для представителей ВМФ в Пензенской области. По данным пресс-службы мэрии, сейчас в регионе проживают около 6 000 таковых.

Церемония начнется в 10:30. В программе мероприятия – поднятие Андреевского флага, вокальное выступление и возложение цветов.