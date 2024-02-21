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Из жизни

В Пензе к месту обрыва троллейбусной линии прибыли экстренные службы

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В среду, 21 февраля, в Пензе произошел обрыв троллейбусного провода. Видео с места событий опубликовано в Сети.

На кадрах запечатлен провисший провод и неподвижный троллейбус, лишившийся питания. Очевидец уточнил, что линия оборвалась на проспекте Строителей, возле ТЦ «Космос-сити».

На место прибыли инспекторы ДПС, бригада скорой помощи, сотрудники МЧС.

Почти год назад в областном центре произошло несколько случаев короткого замыкания в троллейбусных проводах.

26 февраля 2023-го искрящий участок проводов заметили на проспекте Победы, в районе «Электроприбора». 8 марта пензенцы наблюдали пульсирующие вспышки у Терновского моста и ЦНТИ.

Глубокой ночью 9 марта вспыхнула электросеть у дома № 150 на улице Калинина, а утром возгорание случилось в районе завода «Пензмаш» на улице Баумана.

17 марта после яркой вспышки произошел обрыв на Пензе-III. В этот же день загорелись провода на проспекте Победы, в районе путепровода через улицу Беляева.

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Источник — видео «Пенза новости»
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