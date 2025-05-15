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История Пензы: Первую линию для троллейбусов возводили сами горожане

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За всю историю общественного транспорта в Пензе не было только конки и метро. В середине 30-х годов прошлого века в городе курсировал даже трамвай, а первый троллейбус появился в Пензе в ноябре 1948-го.

Открыть троллейбусное движение планировали еще в 1943-м, но из-за военных трудностей строительство ветки затянулось на несколько лет. Ощущалась острая нехватка материалов: для опор не могли найти лес-кругляк, а для подстанций не было нужного электрооборудования.

На работы по возведению первой линии сгоняли студентов, сотрудников различных фабрик и заводов, устраивались дополнительные субботники и воскресники. И наконец 4 ноября 1948 года состоялось торжественное открытие троллейбусного движения по маршруту Пенза I - мебельная фабрика.

На Театральной площади прошел небольшой митинг, после чего «рогатый» отправился в рейс, а его первыми пассажирами стали депутаты горсовета, строители и стахановцы.

В те времена оплата проезда осуществлялась по зонам. Одна поездка стоила 20 копеек, весь маршрут от конечной до конечной - 1,2 рубля. К началу 1949 года городской троллейбусный парк состоял из всего лишь 8 машин.

Впрочем, менее чем за 2 месяца самый экологически чистый вид транспорта перевез 203 тысячи пассажиров. Крупнейшее расширение троллейбусной сети произошло в июне 1966 года, когда появился маршрут от улицы Горького до Арбекова.

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