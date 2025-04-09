Маршрут троллейбусов № 105 временно изменился

09.04.2025 | 10:25

Маршрут троллейбусов № 105 изменился с 8 апреля, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» 9-го числа.

Схема временно выглядит так:

- в прямом направлении: ул. Терновского - ул. Сухумская - ул. Радужная - ул. Светлая - ул. Изумрудная - ул. Олимпийская - ул. Фонтанная;

- в обратном направлении: ул. Фонтанная - ул. Светлая - ул. Радужная - ул. Сухумская - ул. Терновского и далее по маршруту.

Причина изменений - проведение ремонтных работ на участке дороги на улице Олимпийской.

Как долго троллейбусы будут ездить по такой схеме, не уточняется. «До окончания восстановительных работ», - заявили в учреждении.