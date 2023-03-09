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Глас народа

Пензенцев встревожили странные вспышки на улицах города

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Вечером в среду, 8 марта, жители Пензы обеспокоились странным явлением. Об этом они сообщили редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

«Какие-то странные вспышки в районе Терновского моста примерно в 23.30. Кто-нибудь знает, что это было?» - поделилась видеозаписью одна из горожанок.

На кадрах запечатлены очень яркие и частые вспышки, какие бывают при замыкании электропроводов.

Такое же прерывистое свечение наблюдала еще одна жительница Терновки, гулявшая в это время с собакой. По ее словам, никакими звуками оно не сопровождалось.

Аналогичную картину наблюдала еще одна пензячка около 22:00 в районе ЦНТИ (проспект Победы). По ее словам, в первом часу ночи это сверкание было видно даже из микрорайона Заря. «Похоже на супермощную сварку», - привела она сравнение.

Также о необычном явлении сообщили пензенцы, наблюдавшие его около 23:30 со стороны Западной Поляны.

В четверг, 9 марта, в соцсетях появилась информация о том, что подобные вспышки горожане наблюдали и утром.

Автор видео - Mary, фото № 2, 3 - кадры из vk.com/penza_live, № 4 - vk.com/penza_live.

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