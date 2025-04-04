В Пензе вновь загорелись троллейбусные провода

04.04.2025 | 12:44

В пятницу, 4 апреля, в Пензе произошло очередное возгорание контактной линии троллейбуса. На этот раз ЧП случилось на улице Ленина.

На кадрах, размещенных в Сети, видно, что электрический провод несколько секунд горит ярким белым светом, издавая треск и выбрасывая клубы черной копоти, а затем огонь угасает.

Инциденты с троллейбусными проводами в Пензе происходят достаточно часто. Так, 1 марта на улице 8 Марта электрический провод заискрил, оборвался и упал на проезжую часть.

4 марта жителей Пензы встревожили яркие вспышки проводов в районе улицы Баумана. Местная жительница сообщила, что сильно искрило, было похоже на замыкание, а затем отключили свет.

7 марта обрыв электрических проводов случился на проспекте Строителей, в районе ТРЦ «Берлин».