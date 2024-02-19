За общественным транспортом в Пензе следят проверяющие и камеры

19.02.2024 | 14:57

Жители Пензы обратили внимание на странное совпадение: проблемы с общественным транспортом в городе начались после объявления о транспортной реформе.

Чиновники объясняют происходящее сложными погодными условиями и поломками машин. В соцсетях почти на все жалобы пензенцам отвечают одинаково: «Задействован весь имеющийся подвижной состав по всем маршрутам регулярных перевозок. Нарушения работы общественного транспорта связаны со сложной дорожной обстановкой из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, образованием заторов, а также возможны по причине схода подвижного состава с линии из-за технической неисправности».

У людей такие ответы вызывают сомнения. В итоге одни уверены, что это бунт перевозчиков, другие - что «кто-то хочет нам доказать нужность этой самой реформы и делает это таким «интересным» способом». Третьи верят, что у водителей изменилась система оплаты труда и им теперь начисляют деньги в зависимости от сделанных кругов по маршруту, а не от выручки, поэтому они и ездят мимо остановок.

В министерстве цифрового развития, транспорта и связи реагируют на жалобы пензенцев и проверяют, во сколько автобусы и троллейбусы отправляются с конечных остановок или проезжают пункты, где горожане жалуются на длительное ожидание. Сделать это позволяет специализированное программное обеспечение «Региональная навигационно-информационная система». После этого возможны штрафы для перевозчиков: они определены госконтрактом за невыполнение установленного объема перевозок и нарушение расписания движения.

А вот проконтролировать, останавливается ли транспорт на остановках, сложнее.

В рубрику «Вопрос-ответ» на PenzaInform.ru поступило письмо с просьбой передать обращение министру цифрового развития, транспорта и связи Сергею Балакину: «Подскажите, пожалуйста, есть у вас возможность отслеживать (может, «Региональной навигационно-информационной системой»), останавливается ли общественный транспорт на остановке? Речь про тех, что работают по регулируемому тарифу. Что же делать с тем, что общественный транспорт сейчас массово ездит мимо остановок? Правильно ли я понимаю, что они работают только на то, чтобы маячок прокатился по маршруту? Остальное - слова горожан с остановок про проехал мимо - вы сами не можете контролировать? Проблема назревает серьезная. Как решать? Вариант про жалобы вам по почте не даст нужного результата, поверьте. Народ очень зол».

Редакция перенаправила обращение министру и получила ответ.

«Остановка транспортных средств для посадки и высадки пассажиров должна осуществляться в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок (за исключением случаев, когда предусмотрены остановки по требованию пассажиров). Контроль за соблюдением перевозчиками указанных требований осуществляется посредством мониторинга на линии, а также камер, установленных на улицах города», - говорится в документе, подписанном Сергеем Балакиным.

Так, в январе и феврале сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проводили проверки на маршрутах № 54, 66, 70, 82с, 105 и 130 и выявили, что требования обязательной остановки не соблюдаются.

«Перевозчикам выставлены штрафы. Контрольные мероприятия на линии будут продолжены», - пообещал Сергей Балакин.