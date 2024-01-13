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Глас народа

Пензенцы коченеют на остановках в ожидании маршрутки

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Уже несколько дней жители Пензы вынуждены по 30-40 минут ждать маршрутку № 33. Об этом сообщает читательница телеграм-канала PenzaInform.

«Это единственный способ добраться на работу и в учебные заведения. И это в морозы, когда идет период простудных заболеваний. После 40-минутного ожидания, даже если и приедет маршрутка, то очень маленькая, в нее не помещаются все желающие. Приходиться ждать другую. Бардак! А с пересадкой ехать неудобно или невозможно», - написала она.

Горожанка предоставила видео, на котором запечатлены замерзшие на остановке «Улица Кижеватова» пассажиры. Она уточнила, что запись сделана в 10:30 в пятницу, 12 января. Время ожидания маршрутки составило 40 минут.

«Примите меры! Западная строится, а доехать невозможно! Учителя, школьники, студенты и рабочие вынуждены опаздывать и простужаются из-за невозможности вовремя добраться на место», - поделилась пензячка.

Жалоба пензячки вызвала массу откликов, подтверждающих правоту слов пассажирки.

«После праздников 9 января при морозе -25 утром 33-й маршрутки не было с 6:10 до 6:45. Пришлось ехать с пересадкой на Южную. Как нам быть теперь - с пересадками ездить? У нас не такие зарплаты», «Живу на Южной, 33-я каждые 30 минут проезжает, хотя заявлено , что каждые 7», «Полностью согласен, что 33-я, что 39-я - устанешь ждать!» - пишут они.

Пензенцы пожаловались и на долгое ожидание других маршруток, и на сокращение единиц транспорта. Многие упомянули транспортную реформу, которая сейчас проходит в городе.

«Сказали же, что маршрутки не исчезнут сразу. Сначала они будут ходить раз в 30 минут, потом - раз в час», «Все верно. Они так и сделают, чтобы шума меньше было. Постепенно выведут маршруты. По одному. Уже сейчас люди жалуются на сокращение 75, 21, 33, 39, 2а, 31-й», - приходят к выводу пензенцы.

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