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Из жизни

Мужчину, который жестоко покалечил собаку на Циолковского, нашли

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В Пензе установили личность мужчины, который с силой ударил чихуахуа ногой на глазах у хозяйки и прохожих. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала владелица собаки.

Инцидент произошел на улице Циолковского около 17:00 в четверг, 8 февраля, и вызвал большой общественный резонанс.

«Мимо нас прошел какой-то невменяемый мужчина достаточно накачанного телосложения и со всего размаха ногой ударил, просто так, мою собачку, которая чем-то ему помешала, она подлетела вверх и упала в судорогах, кровь хлыстала, моча лилась, Тимоша бился в страшных болях», - рассказала горожанка.

Владелица чихуахуа обратилась в полицию, а также попросила горожан помочь в поисках человека, который покалечил животное.

В воскресенье, 11 февраля, женщина сообщила, что агрессора нашли.

«Все, что я только могла сделать, я сделала. Дальше дело полиции. Надеюсь, с рук ему это не сойдет. Я пройду этот путь и обязательно сообщу о том, что будет в итоге, чтобы те, кто попал в подобную ситуацию со своим четвероногим другом, знали, как действовать и что их ждет!», - высказалась пензячка.

Собака жива. Удар пришелся на внутренние органы, ветеринар назначил питомцу лечение: уколы, обезболивающие и противовоспалительные препараты. Хозяйка также планирует сделать чихуахуа УЗИ.

«Тимоша выжил, ему стало получше, мы его лечим и выполняем все назначения доктора», - добавила горожанка.

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Источник — фото Miss Scorpionsha
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