В Пензе мужчина покалечил чихуахуа на глазах у хозяйки и прохожих

09.02.2024 | 21:58

Пензячка просит неравнодушных помочь в поисках неизвестного мужчины, покалечившего ее маленькую собачку. Он со всего размаха ударил чихуахуа ногой на глазах у хозяйки и прохожих. Об этом женщина написала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Все случилось около 17:00 в четверг, 8 февраля, на улице Циолковского, 8, рядом с магазином «Фортуна». Владелица вместе с питомцем стояла на переходе в ожидании разрешающего сигнала светофора.

«Мимо нас прошел какой-то невменяемый мужчина достаточно накачанного телосложения и со всего размаха ногой ударил, просто так, мою собачку, которая чем-то ему помешала, она подлетела вверх и упала в судорогах, кровь хлыстала, моча лилась, Тимоша бился в страшных болях», - рассказала горожанка.

Шокированные люди, ставшие свидетелями этой жуткой сцены, попытались помочь владелице пса. Кто-то побежал за мужчиной, кричал ему вслед, но тот никак не отреагировал.

«Естественно, мне было ни до чего. Я пыталась спасти своего любимого четвероногого друга. Мне вызвали такси, помогли закутать собачку, и мы поехали в ветеринарную клинику», - пояснила женщина.

Она смогла запомнить приметы обидчика: его рост - 180-185 см, на нем были брюки цвета хаки, черные ботинки, куртка того же цвета, на голове - капюшон с мехом.

«Я уже обратилась в полицию. Если кто был на месте этого чудовищного преступления, видел его, может, его кто-то знает? Вы останетесь анонимными, обещаю. Умоляю, не останьтесь безучастными. Напишите мне. Я хочу найти этого подлеца, который решил показать свою силушку богатырскую на беззащитном животном весом 3 кг», - обратилась к пензенцам женщина.

Состояние собаки крайне тяжелое. По словам хозяйки, Тимоша лежит и не встает. Выживет ли он, неизвестно.