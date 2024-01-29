Сетевое издание|18+|Понедельник|29 янв 2024|20:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе косуля застряла в кустах на улице 40 лет Октября

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 29 января, на улице 40 лет Октября в Пензе в беду попала косуля. Животное, пытавшееся укрыться в кустах, сняли на видео.

Кадры появились в соцсети «ВКонтакте». Они были сделаны рядом с каким-то зданием.

«Спасение косули. Охотинспекторы приехали», - рассказал автор видео за кадром.

Специалистам предстоит разобраться, не ранено ли животное, и, если все в порядке, вывезти его за пределы Пензы.

28 января косулю обнаружили у здания суда в Кузнецке. Спасением копытного занимались сотрудники охотнадзора, МЧС, а также работники самого суда. Косуля оказалась совершенно здоровой, ее выпустили в Вишневский лес.

Поскольку дикие животные все чаще появляются в пределах населенных пунктов Пензенской области, водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах. Тем, кто заметил копытное, попавшее в беду, нужно помнить: не следует подходить близко, поскольку возможно проявление агрессии, необходимо вызвать на место специалистов.

Звонки принимают по телефонам: 56-18-57, 56-18-58. Кроме того, о ЧП с животными можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 100-94-00.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте