В Пензе косуля застряла в кустах на улице 40 лет Октября

29.01.2024 | 14:32

В понедельник, 29 января, на улице 40 лет Октября в Пензе в беду попала косуля. Животное, пытавшееся укрыться в кустах, сняли на видео.

Кадры появились в соцсети «ВКонтакте». Они были сделаны рядом с каким-то зданием.

«Спасение косули. Охотинспекторы приехали», - рассказал автор видео за кадром.

Специалистам предстоит разобраться, не ранено ли животное, и, если все в порядке, вывезти его за пределы Пензы.

28 января косулю обнаружили у здания суда в Кузнецке. Спасением копытного занимались сотрудники охотнадзора, МЧС, а также работники самого суда. Косуля оказалась совершенно здоровой, ее выпустили в Вишневский лес.

Поскольку дикие животные все чаще появляются в пределах населенных пунктов Пензенской области, водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах. Тем, кто заметил копытное, попавшее в беду, нужно помнить: не следует подходить близко, поскольку возможно проявление агрессии, необходимо вызвать на место специалистов.

Звонки принимают по телефонам: 56-18-57, 56-18-58. Кроме того, о ЧП с животными можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 100-94-00.