Сетевое издание|18+|Вторник|16 июл 2024|10:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

В Вадинском заказнике спасли попавшего в ловушку олененка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Вадинском заказнике олененок запутался в кустах и сам не смог выбраться из ловушки. Ему на помощь пришел работник центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области.

«Сотрудник проявил невероятную смелость и профессионализм, спасая детеныша оленя. Благодаря его усилиям малыш был успешно освобожден и отпущен обратно в лес», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

За спасательной операцией внимательно наблюдала оленуха. После того, как детеныша вызволили, они с матерью воссоединились.

Ранее в Сосновоборском районе сотрудник лесничества нашел в траве свернувшегося в клубок олененка. Специалист осторожно убедился, что животному не угрожает опасность и оно не ранено. Скорее всего, олененок таким образом укрылся от жары.

Пензенцам напоминают, что при встрече с диким животным нельзя подходить близко - следует дать ему возможность уйти. Нужно помнить, что здоровое животное может напасть для защиты себя или своего потомства.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минлесхоза
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте