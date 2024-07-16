В Вадинском заказнике спасли попавшего в ловушку олененка

16.07.2024 | 09:16

В Вадинском заказнике олененок запутался в кустах и сам не смог выбраться из ловушки. Ему на помощь пришел работник центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области.

«Сотрудник проявил невероятную смелость и профессионализм, спасая детеныша оленя. Благодаря его усилиям малыш был успешно освобожден и отпущен обратно в лес», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

За спасательной операцией внимательно наблюдала оленуха. После того, как детеныша вызволили, они с матерью воссоединились.

Ранее в Сосновоборском районе сотрудник лесничества нашел в траве свернувшегося в клубок олененка. Специалист осторожно убедился, что животному не угрожает опасность и оно не ранено. Скорее всего, олененок таким образом укрылся от жары.

Пензенцам напоминают, что при встрече с диким животным нельзя подходить близко - следует дать ему возможность уйти. Нужно помнить, что здоровое животное может напасть для защиты себя или своего потомства.