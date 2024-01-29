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Из жизни

Молодой самец косули пришел к Кузнецкому районному суду

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В воскресенье, 28 января, в Кузнецке у районного суда обнаружили самца косули. Животное лежало в снегу недалеко от здания и не двигалось.

За судьбой животного следили в местной группе соцсети «ВКонтакте». Пользователь сфотографировал животное и попросил помочь ему.

Молодой самец косули пришел к Кузнецкому районному суду

По сообщениям кузнечан, молодой самец попал в ловушку, был напуган. Помощь копытному оказали быстро. Специалисты осмотрели животное на месте, проверили, нет ли укусов, других повреждений.

Убедившись, что самец совершенно здоров, его забрали и выпустили в Вишневский лес.

Молодой самец косули пришел к Кузнецкому районному суду

В пресс-службе Кузнецкого районного суда рассказали, что спасением косули занимались сотрудники охотнадзора, МЧС, а также сами работники суда.

Зимой лесные животные нередко оказываются в черте города или села, так как им сложно найти пропитание. Жители Пензенской области делятся видео и фото таких встреч. Так, 27 января двух косуль, которые нисколько не испугались присутствия человека, заметили на въезде в село Канаевка Городищенского района. По словам местных, в окрестностях заметили целое стадо копытных.

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Источник — фото группы «Подслушано в Кузнецке»
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