Сетевое издание|18+|Вторник|30 янв 2024|02:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

30 января в Пензенскую область снова придет мокрый снег

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 30 января, в Пензенской области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой мокрый снег. Об этом жителей предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

В ночь на 30-е число за окном будет -5...-7 градусов, днем воздух прогреется до 0...-2, к вечеру температура снова опустится до -6...-8.

В темное время суток будет дуть умеренный юго-западный ветер, затем он сменится северо-западным с порывами до 14 метров в секунду.

«Последние январские дни пройдут во вполне комфортных погодных условиях. На фоне повышенного температурного режима в отдельных районах области ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега», - уточнили специалисты Приволжского УГМС.

Они добавили, что уже в первые дни февраля на регион начнет оказывать влияние очередной циклонический вихрь. Тогда осадки смешанного характера усилятся и временами будут сопровождаться порывистым ветром.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте