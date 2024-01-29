30 января в Пензенскую область снова придет мокрый снег

29.01.2024 | 22:00

Во вторник, 30 января, в Пензенской области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой мокрый снег. Об этом жителей предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

В ночь на 30-е число за окном будет -5...-7 градусов, днем воздух прогреется до 0...-2, к вечеру температура снова опустится до -6...-8.

В темное время суток будет дуть умеренный юго-западный ветер, затем он сменится северо-западным с порывами до 14 метров в секунду.

«Последние январские дни пройдут во вполне комфортных погодных условиях. На фоне повышенного температурного режима в отдельных районах области ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега», - уточнили специалисты Приволжского УГМС.

Они добавили, что уже в первые дни февраля на регион начнет оказывать влияние очередной циклонический вихрь. Тогда осадки смешанного характера усилятся и временами будут сопровождаться порывистым ветром.