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Общество

Мошенники начали звонить россиянам под видом коммунальщиков

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В России началась новая волна телефонного мошенничества. Аферисты звонят людям и представляются сотрудниками коммунальных служб. Они говорят, что нужно проверить электросчетчики, сделать перерасчет или предлагают скидку.

В процессе разговора мошенники просят людей назвать код из СМС. Далее они получают доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах» или в мобильном банке, берут от ее имени кредиты, а деньги выводят.

«Доценту одного из московских вузов Наталье Ш. мошенники сообщили, что в честь ее 60-летия ей положена скидка на ЖКУ. И что для ее получения нужно зарегистрироваться в электронной очереди в «Мосэнергосбыт» с помощью кода из СМС. В итоге мошенники получили доступ к мобильному банку жертвы и вывели оттуда 250 000 рублей», - пишут «Известия».

Возбуждены десятки уголовных дел, люди потеряли миллионы.

Эксперты предполагают, что основная проблема - в использовании СМС-кодов. Доверчивые россияне продолжают называть их незнакомцам, несмотря на предупреждения.

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