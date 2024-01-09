Пензенцам стоит подготовиться к 28 градусам мороза

09.01.2024 | 22:00

В среду, 10 января, в Пензенской области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

В ночь на 10-е число термометр покажет -16...-18 градусов, днем воздух немного прогреется - до -12...-14. Когда стемнеет, температура опустится до -26...-28.

В течение суток ветер будет дуть сначала с запада, затем с севера, а после поменяет направление на южное.

На период с 8 по 12 января в регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за аномально холодной погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

Метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.