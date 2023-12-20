По маршруту № 105 ездит троллейбус с елкой и Дедом Морозом

20.12.2023 | 12:33

Один из троллейбусов № 105 в Пензе создает пассажирам новогоднее настроение. Внутри него появились праздничные украшения: мишура, снежинки, маленькая елка и Дед Мороз.

Фотографию из салона общественного транспорта выложили в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу выразить огромную благодарность водителю троллейбуса 2320 за своевременную подачу троллейбуса в раннее утреннее время (6:20) по маршруту 105 Спутник - «Арбековская застава». Троллейбус находится всегда в чистом состоянии, а на этой неделе порадовал новогодним оформлением. Это очень приятно, и становится тепло на душе!» - написала автор снимка.

Пензячка назвала водителя замечательным человеком, который, несмотря ни на что, старается порадовать других людей. «Побольше бы таких на дорогах нашего города!» - отметила она.

В Кузнецке делает горожан счастливыми водитель автобуса № 10а. Мужчина вместе со сдачей дает пассажирам конфету и объясняет, что это билет.