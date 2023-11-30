В Кузнецке водитель автобуса делает горожан счастливыми

30.11.2023 | 20:14

Водитель автобуса № 10а в Кузнецке поражает пассажиров своим хорошим настроением и заряжает их позитивом. О добром водителе знают уже многие горожане.

«Сегодня я зашла в десятый «А» автобус, когда люди давали деньги за проезд, водитель отдавал сдачу и давал конфетку, говоря, что это такой билет. Было очень приятно, люди в автобусе начали улыбаться. Также, когда люди выходили из автобуса, водитель пожелал всем удачи. Спасибо огромное вам, вы подняли мне настроение и заставили улыбаться, самое приятное на сегодняшний день, спасибо водителю за заботу о пассажирах!» - написала в четверг, 30 ноября, местная жительница в соцсети «ВКонтакте».

Кузнечане сразу поняли, о каком водителе идет речь.

«Это суперчеловечище. Несколько лет с ним ездила в автобусе, всегда поднимает настроение всем, и так тепло на душе становится... Добра ему и здоровья, думаю, ко мне многие присоединятся», «Жаль только один водитель так делает», «Причем он это делает много месяцев», - рассказали люди в комментариях.

Горожане назвали доброго водителя представителем вымирающего вида позитивных и счастливых. «Я впервые пожалел, что не катаюсь в маршрутках, заразиться бы от него позитивом», - отметил один из них.

Фото «Подслушано в Кузнецке».