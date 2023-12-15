В школе Пензы случился конфликт из-за уборки снега на ветру

15.12.2023 | 15:10

В пензенской школе № 56 шестиклассники вышли на уличные работы в неподходящую погоду. Об этом сообщила мама одного из учеников в группе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

«Опять отличилась 56-я школа. Вчера (13 декабря. - Прим. ред.) во время сильной метели шестиклассников выгнали на улицу чистить стадион от снега. Директор очень агрессивно отреагировала на возмущение родителей, которые пришли к ней. Оказалось, что нужно срочно залить стадион водой для организации катка. Родители не против того, что детей надо привлекать к труду, но не при такой погоде, когда взрослых уносит ветром», - написала женщина.

Редакция портала PenzaInform.ru связалась с директором школы Натальей Переясловой с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как оказалось, она узнала о проблеме в тот же день (13 декабря) от других родителей и пригласила мам, у которых возникли претензии, на беседу.

«Беседа была долгой. Мы выяснили, что во время урока физкультуры учителя заливали каток и предложили детям выйти для утаптывания и разравнивания снега в режиме «5 минут поработали - вернулись в помещение». Температура воздуха по СанПиНу подходила под такое, а вот сила ветра действительно была на грани. Мы извинились перед родителями, учителя физкультуры в их присутствии получили устные замечания и указание на необходимость соблюдения всех норм СанПиНа», - рассказала Наталья Переяслова.

О признании ошибки и о том, что выводы сделаны, директор также написала в общем родительском чате.

Тем не менее кому-то из родителей этого оказалось недостаточно, и конфликт был вынесен в публичную плоскость. Под постом во «ВКонтакте» возникла бурная дискуссия, которая свелась к выяснению вопроса, должны ли дети вообще трудиться в школе. Как обычно, комментаторы разделились на два лагеря с противоположными мнениями.

В 2023 году в закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения. Теперь школьников можно привлекать к общественно полезному труду без согласия родителей.