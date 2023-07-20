Школьников разрешили привлекать к труду без согласия родителей

20.07.2023 | 15:32

Теперь пензенские школьники будут в обязательном порядке привлекаться к общественно полезному труду. В четверг, 20 июля, Госдума в окончательном чтении приняла закон о трудовом воспитании учеников.

Нововведения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации».

«Одновременно из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей», - сообщает ТАСС.

Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова рассказала, что подразумевается под обязательным участием в общественно полезном труде.

Речь может идти о высадке деревьев или цветов на пришкольной территории, участии в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощи в библиотеке, музее и др.