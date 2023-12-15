В Пензе выявили 4 новых граждан России, не вставших на воинский учет

15.12.2023 | 11:52

Военные следователи СК России вместе с сотрудниками полиции провели рейд в Первомайском районе Пензы и выявили 4 иностранцев, которые вопреки требованиям закона не встали на воинский учет.

Такая обязанность у молодых людей возникла после того, как они получили российское гражданство.

Возраст выявленных нарушителей - от 18 до 22 лет.

«После выяснения всех обстоятельств их отправили в военный комиссариат», - сообщили в Военном следственном отделе СК России по Центральному военному округу.

Если у молодых людей нет основания для предоставления отсрочки и медицинских противопоказаний, то в дальнейшем они будут подлежать призыву.