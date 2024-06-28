В зоне СВО отреагировали на слова Бастрыкина о тысячах отправленных в бой мигрантов

28.06.2024 | 14:02

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) «практически нет» военнослужащих из числа мигрантов. Об этом солдат рассказал изданию «ФедералПресс».

27 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в бой отправлено десять тысяч получивших российские паспорта иностранцев.

По словам бойца, присутствие иностранцев на российских позициях не ощущается. «Возможно, в каких-то подразделениях (...) их даже больше, условно говоря, десять человек на сто, как и должно быть по статистике. Но в среднем их на фронте нет вообще», — сказал боец.

Ранее в Госдуму внесли поправку, которая обязывает въезжающих в Россию мигрантов поддерживать СВО. В противном случае им будет грозить высылка, пояснили авторы документа.