В Бессоновском районе мигрант жил с поддельным документом

08.07.2024 | 13:09

В Бессоновке осудили гражданина Республики Таджикистан, который жил на территории района с поддельной миграционной картой.

Мужчина знал, что срок законного пребывания в России для него истекает 11 сентября 2023 года, и 10-го числа купил в Москве фальшивую карту у неустановленного лица.

9 декабря он предъявил поддельный документ в МФЦ для постановки его на миграционный учет по месту пребывания - в селе Вазерки.

Когда обман раскрылся, в отношении иностранца возбудили уголовное дело. Он признал вину и раскаялся.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, отнесли: активное способствование расследованию преступления, наличие малолетних детей 2010 и 2017 года рождения, состояние здоровья супруги.

В итоге мужчину оштрафовали на 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.