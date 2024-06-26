В Пензенской области трудовых мигрантов отправили в военкоматы

26.06.2024 | 19:29

В Пензенской области военные следователи вместе с сотрудниками других организаций с начала 2024 года провели 7 рейдов, чтобы найти бывших трудовых мигрантов, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.

Всего за это время удалось выявить 72 таких человека.

«26 июня военные следователи вновь совместно с должностными лицами военного комиссариата Пензенской области приняли участие в рейде», - рассказали в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

Они установили еще шестерых нарушителей. Этим людям выдали предписания явиться в военкоматы для постановки на учет.

Ранее в Пензе полицейские нашли мигрантов на рынках, вокзалах и стройплощадках и зафиксировали 143 нарушения. Суды решили выслать из страны 18 человек. Еще 35 иностранцам запретили въезд в Россию.