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Общество

В Пензенской области 7 мигрантов отправили в военкоматы

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В Пензенской области военные следователи нашли еще 7 бывших иностранцев, которые не встали на воинский учет. Рейд прошел в среду, 17 июля.

Во время него людям, получившим гражданство РФ, но забывшим о долге перед страной, вручили предписания явиться в военные комиссариаты.

В Пензенской области 7 мигрантов отправили в военкоматы

Всего с начала 2024-го сотрудники провели 8 рейдов и установили 39 нарушителей, сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Пензенскую область в числе регионов, где регистрируется значительное число преступлений, совершенных мигрантами.

В июне полицейские подвели итоги этапа операции «Нелегал-2024» на территории Пензенской области. Сотрудники посетили стройплощадки, рынки и вокзалы, чтобы найти мигрантов-нарушителей. Всего было проверено 493 места. Суды решили выслать из России 18 человек. Еще 35 иностранцам запретили въезд в Россию.

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Источник — видео и фото ВСО по Пензенскому гарнизону
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