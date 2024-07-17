В Пензенской области 7 мигрантов отправили в военкоматы

17.07.2024 | 13:08

В Пензенской области военные следователи нашли еще 7 бывших иностранцев, которые не встали на воинский учет. Рейд прошел в среду, 17 июля.

Во время него людям, получившим гражданство РФ, но забывшим о долге перед страной, вручили предписания явиться в военные комиссариаты.

Всего с начала 2024-го сотрудники провели 8 рейдов и установили 39 нарушителей, сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Пензенскую область в числе регионов, где регистрируется значительное число преступлений, совершенных мигрантами.

В июне полицейские подвели итоги этапа операции «Нелегал-2024» на территории Пензенской области. Сотрудники посетили стройплощадки, рынки и вокзалы, чтобы найти мигрантов-нарушителей. Всего было проверено 493 места. Суды решили выслать из России 18 человек. Еще 35 иностранцам запретили въезд в Россию.