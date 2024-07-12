Двух гостей Пензенской области обвинили в попытке сбыть героин

12.07.2024 | 09:50

В Сердобском районе 2 граждан одной из соседних республик, 28 и 26 лет, подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

Полицейские задержали мужчин после проверки сообщения о том, что они распространяют запрещенные вещества.

«В ходе личного досмотра у мужчин было обнаружено и изъято 2 свертка из фольги с содержимым внутри. Также при себе у подозреваемых были телефоны, в ходе анализа которых были установлены фотографии и координаты с местами оборудованных тайников», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Выявленные локации обследовали и нашли 23 свертка из фольги. Эксперты проверили изъятое вещество и пришли к выводу, что это героин. Общая масса наркотика около 90 г.

Свою вину иностранцы признали и рассказали полиции, что запрещенное вещество забрали из Московской области без непосредственного контакта с продавцом. Затем они приехали в Сердобск, чтобы сбыть наркотик, используя тайники.

Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет.